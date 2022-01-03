陳南光：低利率是房價上漲主因 央行應負責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北3日電）中央銀行副總裁陳南光再次對房市議題發表看法，近日以「房價波動與金融穩定」文章投書雜誌，直言低利率是造成房價上漲的主因之一，且對生產力、財富分配帶來負面效果，央行應積極因應房價波動，負起對應責任。

陳南光原訂去年12月出席論壇，以「央行為何應該關注房價波動？」為題進行專題演講，沒想到行程臨時喊卡，他近期改以投書方式陳述對房市看法，疾呼央行應有積極作為。

陳南光表示，影響房價的因素很多，除了利率，還有所得、稅賦、通膨預期、人口結構、對未來房價預期等，部分實證研究結果顯示，利率對房價的影響不顯著，但整體而言，利率與房價之間的關聯以及因果關係，經過非常大量的實證研究，已經得到確立。

不論是個別國家或跨國資料、最近數十年或上百年資料、先進國家或新興市場經濟體、各種不同的計量方法以及認定貨幣政策外生性方法，寬鬆貨幣政策（利率）確實是房價上漲的主因之一，陳南光認為，絕對不應輕易論斷「低利率與房價並無必然的關連性」。

基於低利率與高房價的因果關係得到確立，陳南光進一步指出，央行穩定房價大幅波動具有以下兩大正當性，一是降低寬鬆貨幣政策造成房價上漲對於金融穩定的威脅，履行促進金融穩定的法定職責；第二，負起相對應的責任，扭轉寬鬆貨幣政策造成房價上漲對於生產力與財富分配的負面效應。

近期有些看法認為「目前（台灣）的房價水準及上漲尚屬溫和」，陳南光檢視房價的累計漲幅，將各國房價以該國消費者物價上漲率（CPI）平減，成為實質房價；若以2000年第1季作為基期100%，2021年第3季台灣房價已達262%，累計實質漲幅超過160%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳南光指出，跟其他國家比起來，這期間台灣房價的累計漲幅只比近期房價急速飆升的紐西蘭與瑞典低，與加拿大相當，但高於大部分所能蒐集到的國家，如最近漲幅很大的南韓、美國、以色列、丹麥等；其中，相較於台灣，南韓與美國的20年實質房價累計漲幅僅分別為45%與64%。

陳南光表示，寬鬆貨幣政策是房價上漲的主因之一，央行應積極因應房價大幅波動，才能降低寬鬆貨幣政策的負面影響，如威脅金融穩定、導致資源誤置與加劇財富分配不均等。（編輯：蘇志宗）1110103