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徐秀蘭：中美晶集團今年一定調薪 4%是參考指標

2022/1/3 19:06
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（中央社記者張建中新竹3日電）中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭今天表示，今年集團一定會調薪，軍公教今年調薪4%，是參考指標，但不是齊頭式調薪；此外，今年中美晶與環球晶至少招募500人。

中美晶及環球晶今天舉行媒體交流會，徐秀蘭說，今年集團一定會調薪，軍公教今年調薪4%，是參考指標，考量通膨，將會在能力可及，進行結構性調薪，但不是齊頭式調薪，將參酌個人表現。

至於尾牙，徐秀蘭表示，尾牙決定不開，將配發現金。年終獎金固定1個月，不過中美晶太陽能本業轉虧為盈，員工將會有小小驚喜。

有關股利，徐秀蘭說，一年將配發2次股利，中美晶因營運將改以賣電為主，不是重資產，股利配發率將會相對較高些。環球晶因資本支出高，又不希望股本膨脹，股利配發率會稍降些。

展望今年，徐秀蘭表示，台灣12吋磊晶新產能將於今年第1季送樣客戶驗證，日本及韓國產能將會陸續擴充，今年所有尺寸矽晶圓訂單都已滿載。

她說，市場需求不是問題，運費與人力是今年營運兩大壓力。中美晶與環球晶今年將至少招募500人。（編輯：潘羿菁）1110103

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