聯電拚綠色發展 與滙豐中信簽永續連結貸款

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（中央社記者吳佳蓉、蘇思云台北6日電）滙豐及中信銀今天先後宣布，與聯電簽訂永續發展表現連結貸款，金額各為7000萬美元（約新台幣19.3億元）及新台幣40億元，相關資金將用以支持聯電綠色發展，進一步提升綠色永續績效。

滙豐銀行今天透過新聞稿宣布，與半導體晶圓代工廠聯華電子簽訂永續發展表現連結貸款（Sustainability Linked Loan）。滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，這是聯電永續發展戰略的重要一步，貸款將與數個具指標性的永續關鍵績效目標結合，包括溫室氣體排放、用水強度等。

滙豐銀行指出，聯電為國內長期深耕ESG（環境、社會責任和公司治理）的領導企業之一，已連續14年入選道瓊永續性指數（DJSI）世界指數成分股，2021年6月領先承諾於2050年做到淨零碳排放，並帶動逾500家供應鏈夥伴做出減碳承諾，預期整體供應鏈於2030年將減碳20%、再生能源採用比例達20%。

聯電「淨零行動三部曲」包含持續積極自主減碳、全面採用再生能源及投資淨零碳技術等具體措施，預期將帶動國內低碳產業蓬勃發展，為低碳經濟轉型注入動能。

中野泰直表示，兼顧商業利益與永續發展已是全球趨勢，全球資本市場格局正在迅速轉變，永續議題預計將更常成為未來融資結構設計的一部分；本次提供聯電永續發展表現連結貸款，是滙豐台灣豐富ESG金融產品體系、推動實體經濟永續發展的重要實踐。

中國信託商業銀行今天也發布新聞稿，宣布與聯電簽署5年期40億元永續績效連結貸款，希望透過投融資服務，引導企業投入減碳轉型。

中信銀表示，在貸款期間，將持續追蹤溫室氣體排放減量幅度等相關永續指標表現，提供利率減碼優惠，落實永續經營策略；聯電後續將會持續在生產製程導入低碳技術、提升能源使用率、採用再生能源等措施。（編輯：楊蘭軒）1110106