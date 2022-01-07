工具機雙展2月登場 貿協提供6大服務助廠商搶商機

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（中央社記者梁珮綺台北7日電）台北國際工具機展及台灣國際工具機展將在今年2月登場，貿協今天表示，將近200家廠商已於1月6日參與線上工作坊，相當熟悉數位工具，貿協在展覽期間，也會提供行動採洽、展場直擊等6大服務，助廠商爭取商機。

台北國際工具機展（TIMTOS）與台灣國際工具機展（TMTS）首度強強聯手，將於今年2月21日至26日在南港展覽館1館與2館舉行，目前已有940家廠商參展、預計使用5200個攤位。

貿協表示，疫情爆發後就不斷精進數位工具，經歷兩年的虛實演練，已能精確掌握廠商及參展者的需求，將提供線上展、行動採洽、展場直擊、全球機械採購大會、媒體帶看展及媒體遠端導覽等6大服務。

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貿協說，媒體遠端導覽即導覽員一對一連帶領國外買主到廠商攤位參觀；展場直擊則應用相關技術，讓買主如臨實境觀展，並與廠商即時交流互動，主題包括智慧製造、關鍵零組件、航太、電動車、醫療、半導體領域等。

貿協指出，參展廠商都了解虛實整合的必要性，也相當熟悉數位工具，將持續擴大協助廠商，將熱度從線下延伸到線上，搶攻海外商機。（編輯：蘇志宗）1110107