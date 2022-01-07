旺宏群聯十銓去年營收創紀錄 威剛攀11年新高

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（中央社記者張建中新竹7日電）旺宏、群聯、威剛及十銓去年12月營收同步滑落，不過，旺宏、群聯及十銓3公司去年總營收都刷新歷史新高紀錄。威剛去年營收也創11年來新高。

記憶體製造廠旺宏自結去年12月營收40.92億元，月減13.6%，不過依然創下歷年同期新高，連續9個月創同期新高。第4季在快閃記憶體（Flash）市場需求熱絡，淡季效應較往年並不明顯，季營收145.45億元，僅季減2.8%。

旺宏去年總營收突破500億元關卡，達505.73億元，年增27.1%，改寫年度歷史新高紀錄。編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）銷售同步成長，是推升業績創高的主要動力。

受淡季效應影響，記憶體控制晶片廠群聯去年12月營收49.93億元，月減13.95%，年增近20%。去年總營收625.57億元，年增近29%，刷新歷年新高紀錄。

群聯指出，去年PCIe固態硬碟控制晶片出貨量創歷史新高，年增近115%，工規控制晶片與記憶體位元出貨同創歷史新高，分別增加約30%及40%。

群聯執行長潘健成表示，2021年對群聯是充滿挑戰的一年，面臨晶圓代工產能緊張、NAND Flash記憶體供給不足，及相關上下游原物料與供應商漲價等問題。

潘健成說，疫情驅動世界各地數位轉型，帶動對半導體產品及儲存裝置需求；5G無線技術普及，也直接帶動各種儲存應用強勁成長。群聯成功轉型高階儲存市場，順利掌握這波全球數位轉型商機，去年營收大幅成長。

記憶體模組廠威剛12月營收32.67億元，月減8.64%，年增16.8%。威剛指出，受惠記憶體出貨動能回溫，第4季營收重回100億元大關之上，達101.65億元，季增5%。

威剛去年總營收395.72億元，年增23.36%，創11年來新高。固態硬碟產品銷售表現亮麗，業績創歷史新高，是營運成長主要動能。

記憶體模組廠十銓12月營收6.38億元，月減13.86%，年增15.68%。十銓第4季營收20.07億元，季增13%；全年營收76.53億元，年增2.02%，再創歷史新高紀錄。

十銓表示，去年受疫情衝擊，導致供應鏈斷鏈、料況短缺、塞港缺櫃等狀況，不過策略性產品銷售仍有不錯成績，是推升營收創高的主要動力。（編輯：趙蔚蘭）1100107