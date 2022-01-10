航空雙雄去年12月貨運收入再創高 今年持續衝刺

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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）華航、長榮航去年12月貨運收入再創新高，分別達新台幣154.27億元與109.9億元。展望今年表現，估市場持續供不應求，運價可望續居高檔，航空雙雄將持續衝刺貨運業務。

華航去年12月營收為169.18億元，創下單月歷史新高紀錄，月增10.08%，年增63.41%。華航說明，返台過年旅客人潮湧現，客運12月收入達5.89億元，月增17.91%；貨運收入達154.27億元，再寫新高，因逢貨運傳統旺季，出口艙位需求強勁，且運價維持高檔。

長榮航去年12月營收123.71億元，月增7.8%，年增71.30%。其中，貨運收入挹注109.9億元，續創新高，客運收入5.63億元，客、貨運均較去年11月成長。

華航去年營收1388.54億元，年增20.25%；長榮航去年營收達1038.72億元，年增16.65%。

長榮航去年第4季完成交付3台貨機，目前貨機已達8架，貨運運能大增，華航貨機數量共21架。航空雙雄將持續衝刺貨運，看好今年市場仍供不應求，運價有望維持高檔。

華航董事長謝世謙透過新聞稿表示，在全體員工合作下，去年營運績效佳，特別感謝貨運團隊、前艙機師以及修護、地勤等單位支援，才有這得來不易的成果。

展望今年表現，謝世謙說，期待華航「更上一層樓」，將繼續以貨運為營運重心全力衝刺，也密切關注客運市場動態，審慎布局。

他表示，隨著農曆春節報到，估計將影響今年1、2月中國地區出口貨量；不過，華航已預做準備，加強東南亞運能，並增加台灣攬貨力道，配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備等貨源。（編輯：蘇志宗）1110110