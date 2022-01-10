研華、振樺電12月營收年增逾1成 同步創新高

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（中央社記者吳家豪台北10日電）工業電腦廠龍頭研華今天公布12月合併營收新台幣55.62億元，月增7.56%、年增10.41%，創單月歷史新高；振樺電12月合併營收10.31億元，月增13%，年增16%，創單月新高。

研華2021年全年合併營收586.22億元，年增14.68%；若以美元計算，2021年營收達20.91億美元，年增20.9%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞資料表示，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升營收締造新猷，整體表現略優於先前預估。由於未來半年原物料價格與交期仍充滿不確定性，客戶下單狀況更趨積極，12月接單與出貨比值（B/B Ratio）達2.01新高，累計2021年BB Ratio（訂單出貨比）為1.58。

展望2022年，陳清熙認為整體營運樂觀可期，研華兩岸擴產計畫已提前完成，為後續出貨高峰預作準備。在新訂單、新產能、新技術挹注下，預期今年全年營運可望進一步成長。

振樺電受供應鏈與物流運輸持續影響，去年12月合併營收突破10億大關、達10.31億元，月增13%，年增16%，創單月新高；第4季合併營收27.83億元，季增19%，年增24%；2021年全年合併營收92.13億元，年增近14%，若排除匯率影響數年增約20%，已回到疫情前水準。

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振樺電表示，POS（銷售時點情報系統）部分重要專案大單受到海運甚至空運壅塞影響，預期出貨持續遞延至2022年上半年；自助服務Kiosk去年領先市場通過Android 10平台Google行動服務（GMS）認證，並與全球電商龍頭合作打造線上購買線下自助退貨解決方案，提供客戶多元支付及賦能全通路服務，並增加客戶的線上銷售及實體店面客流量。

振樺電指出，物聯網基礎建設以網通相關出貨受缺料影響較大，仍微幅成長，出貨動能將順勢遞延至2022年。（編輯：張均懋）1110110