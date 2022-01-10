2022年六都公告土地現值出爐 新北市上漲3.5%居冠

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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）全台六都地政局公布2022年最新土地現值數據，各地均呈上漲趨勢。去年由桃園漲幅最高奪六都之冠，新北市今年則搶下冠軍，平均漲幅3.5%。房仲業者分析，房地產景氣熱，可開發土地有限，帶動價格走揚，導致調幅明顯上漲。

觀察六都平均土地現值漲幅，新北市上漲約3.5%，為六都最高。台北市調漲3.41%，排名亞軍。台南市漲幅3.01%，桃園市上漲2.83%，高雄市漲2.01%，台中市漲幅1.89%。

台灣房屋表示，台北101大樓蟬聯台北地王長達9年，新北地王是板信商業銀行雙子星總部大樓，桃園復興路與中正路43號商業區土地續居地王，新光三越台中中港店蟬聯台中帝王16年，新光三越中山店為台南地王，高雄地王則為高雄大遠百蟬聯9年。各都地王最大共通點均是各區的「超級鑽石」地段為主，而中、南部地王由各大百貨盤據中。

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台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，近年不動產房市火熱，由於可開發腹地有限，土地漲勢兇猛，各縣市土地公告現值調升幅度明顯比2021年大。新北市整體調幅3.5%摘下六都之冠，主要是大部分行政區如林口、三峽、樹林、鶯歌、泰山區等地，因挾重大建設、重劃區開發，漲幅都在5%至6.8%，成為六都中的漲幅冠軍。

台灣房屋趨勢心執行長張旭嵐表示，土地現值調漲主要影響土地增值稅，售屋轉手時繳的資本利得稅。公告地價則是每年課徵地價稅的基礎，自用住宅用地稅率為千分之2，以目前調幅來看，對自住族群的持有成本影響有限。（編輯：潘羿菁）1110110