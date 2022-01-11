華航貨運豐收創62年最佳紀錄 冷鏈運輸成長100%

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓航空客運跌落谷底，貨運卻大幅成長。中華航空2021年在全球貨運市場大豐收並締造成立62年來最佳紀錄，尤其冷鏈運輸較疫情前成長100%。

華航發布新聞稿，世界受疫情衝擊之際，華航快速調整貨運為營運重心，充分發揮21架貨機運能優勢，延續台灣與世界的經濟命脈，2021年締造歷史新紀錄，包括單月上百架次載貨包機、12月貨運收入新台幣154億元改寫單月新高、貨運收入連續5個月破百億元，全年貨運收入突破千億元，創成立至今62年來最佳，為華航貨運大豐收的一年。

華航是台灣首家獲得CEIV醫藥品冷鏈認證的航空公司，疫情間除載運台灣自購新冠疫苗任務外，也成功爭取轉口疫苗商機，並順利完成運送至東南亞及大洋洲等多個國家，迄今載運超過7500萬劑新冠疫苗，重量超過350噸，充分展現社會責任及實踐人道救援精神。

華航冷鏈運輸快速成長，溫控櫃使用量也大幅增加，華航統計，2021年華航載運上千個溫控櫃，較疫情前增長超過100%。

華航說，在各國航空業救亡圖存之際，華航全球貨運部門僅約800人的菁英團隊，展現超強戰鬥力，積極擴展貨運版圖，尤其在1000多名機師辛勤飛航，及修護、地勤等單位全力支援下，讓華航在疫情期間創造貨運佳績。

華航全新引進3架777F貨機，加上原有18架747-400F貨機，21架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力，透過團隊通力合作，貨機每個月飛航約540班的規模，平均每週飛航約120班，客貨機運能高效整合，持續優化航班運行及銜接效率，更寫下單月上百架次客機及貨機載貨包機的業績，整體營收表現突破以往紀錄，單月貨運營收創下百億元新高峰，也推升華航在全球貨運排名。

華航說，疫情影響，空運市場結構改變，華航除了往來運送防疫物資，也肩負經濟動能與民生必需用品供應的使命，小至汽車零組件、半導體晶片，大至實體汽車、晶圓精密機台；以往傳統以海運運送為主的貨物，例如電商貨、傳統紡織產業等，在海運艙位一位難求下也須仰賴航空貨運。

另外，疫情帶動宅經濟蓬勃發展，線上購物需求大幅增長，華航曾承運健身器材、吸塵器、遊戲機及精品名牌包，甚至還有因應虛擬貨幣盛行的挖礦機等各式貨運包機，華航持續掌握市場最新變化，快速彈性調整班表及人力即時因應，為華航在疫情下存活且創造千億貨收的重要關鍵。

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疫情間無法出國享用世界各地美食，生鮮貨品載運需求也增加，華航說，生鮮貨中以肉品及海鮮為最大宗，包含來自日本的和牛，以及來自美加及澳洲的墨西哥龍蝦、波士頓龍蝦；其次為乳製品、冷凍甜品、水果及蔬菜，包含來自非洲肯亞的鮮花、日本北海道的哈密瓜、美國加州的葡萄、澳洲的優格及蜂蜜等。

華航為亞洲第一家中華信評展望調為「穩定」的航空公司，華航表示，將繼續以貨運為重心，並密切關注客運市場動態，審慎布局客運市場，爭取營運獲利佳績。（編輯：管中維）1110111