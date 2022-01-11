貨運撐起一片天 航空雙雄曾運啞鈴名牌包與挖礦機

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（中央社記者蔡芃敏台北11日電）貨運業務成航空業重要營運動能，助航空雙雄去年營收雙雙突破千億元大關。除了運送高附加價值貨品，在「海轉空」需求大增下，業者曾運載紡織品、寵物食品、啞鈴、名牌包等，甚至承攬包機專送「挖礦機」。

華航去年營收新台幣1388.54億元，年增逾2成，長榮航去年營收達1038.72億元，年增16.65%。

全球市場未脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰霾，航空客運業務仍受疫情反覆影響，貨運業務續居主要營運動能。華航去年貨運收入首次突破1000億元大關，創62年以來最佳表現。

觀察航空雙雄機隊數量，華航貨機數量達21架，包含18架747-400F貨機與3架777F貨機。長榮航原有5架貨機，去年第4季共3架貨機交付，目前貨機已達8架，運能大增。

全球約8成5貨品透過海運運輸，不過，海運塞港問題難解，業者趕著出貨，帶動「海轉空」業務大增。

長榮航貨運主要運輸電腦設備、遠端通訊與網購電商等，長榮航總經理孫嘉明日前透露，因塞港產生轉單效應，運動器材、寵物食品、汽車零組件、輪胎等物資也開始以空運運輸。

特別的是，長榮航曾運過啞鈴，由於啞鈴具有一定重量，對航空業者而言，這類物資猶如「黃金」。

華航表示，除了運送防疫物資，運載貨品包含汽車零組件、半導體晶片、實體汽車與晶圓精密機台等。也曾承運健身器材、吸塵器、遊戲機及精品名牌包。此外，因應虛擬貨幣盛行，華航曾經承攬包機運輸挖礦機。

展望今年表現，航空雙雄將持續衝刺貨運，看好今年市場仍供不應求，運價有望維持高檔。

貨攬業者分析，農曆年前是電子產品出貨旺季，以及「海轉空」貨量增加，將帶動空運運價持續上揚。

貨攬業者指出，全球經濟復甦，刺激消費力增長，但是海運供應鏈吃緊問題持續難解，預估海轉空業務將維持成長，空運供給相當吃緊。看好運價續居高檔，看好美國運價有望再創紀錄，將推升貨攬、航空業者營收表現。（編輯：楊蘭軒）1110111