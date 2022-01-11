沈榮津：綠電攸關企業生存 不是成本問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）行政院副院長沈榮津今天表示，綠電是台灣產業能否在國際供應鏈中扮演重要角色的必要條件，這不是成本問題，而是生存問題，在總統蔡英文的指示下，積極推動太陽光電的裝置容量。

中華民國太陽光電產業永續發展協會今天上午舉行會員大會暨理監事聯席會議，沈榮津受邀出席致詞。

沈榮津指出，能源轉型不僅呼應世界潮流，也是提升國家競爭力的國家關鍵政策，其中太陽光電是能源轉型的核心樞紐，目標2025年裝置容量要到20GW。

他表示，蔡總統也宣示2050年淨零轉型的目標，環保署也正推動溫室氣體減量及管理法的修法工作，未來相關法案將納入2050淨零排放目標。

沈榮津指出，再生能源倡議組織RE 100已有國際大廠包括蘋果（Apple）和谷歌 （Google）等加入，承諾100%使用再生能源，而晶圓代工龍頭台積電也承諾2050年底100%使用再生能源電源為目標。

在此趨勢下，沈榮津預期，化石能源與核能在2050年淨零排放前是過渡時期的能源，未來9成將使用再生能源，台灣以太陽光電和風力發電等綠電為主軸。

談到綠電，沈榮津指出，綠電是台灣產業能否在國際供應鏈中扮演重要角色的必要條件，台灣廠商與國際大廠接軌成為供應鏈的一份子，生產過程中是否採用綠電，將決定是否成為綠色供應鏈角色。

他指出，過去產業界可能認為綠電有成本問題，但現在這議題已經不是成本問題，而是生存問題，企業在生產過程中若不採用再生能源等綠電、不是綠色供應鏈的一份子，「就沒有訂單」。

沈榮津舉例，台積電和正崴精密等企業，已透過綠電交易平台，完成綠電交易，台灣綠電交易市場蓬勃發展，對推動綠電有正向助益。

另外，沈榮津表示，蔡總統指示積極推動太陽光電的裝置容量，關心電廠案場開發過程。沈榮津表示，總統已責成成立專案小組，政府可協助廠商開發，廠商若有困難，隨時提出來。

沈榮津指出，政府已經建立行政流程作業模式，讓廠商有1年時間可施作，提高廠商太陽光電裝置容量建置的效率，達到2025年裝置容量20GW的目標。（編輯：楊凱翔）1110111