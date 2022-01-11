強化嚇阻 金管會擬拉高券商違規罰鍰上限至600萬

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（中央社記者謝方娪台北11日電）為使裁罰達到嚇阻效果，金管會擬修正證交法規定，將券商違規罰鍰上限由新台幣480萬元拉高至600萬元，調整為罰鍰下限的25倍，以加重罰度提醒金融業應加強內控及法遵。

金管會今天公布證交法第43條之1、第178條之1、第183條修正草案。為強化券商、證券服務事業及證券相關機構法遵，使裁罰具勸阻性效果，金管會將提高證交法第178條之1規定的罰鍰上限。

若券商、證券服務事業及證券相關機構未完善建立或確實執行內控制度、違反有關財務、業務或管理規定，對客戶恐造成重大損失或影響市場秩序及公平性等，相關罰鍰上限將由480萬元提高至600萬元。

金管會證期局副局長蔡麗玲說，過去三年（2019年至2021年）證期局依證交法第178條之1裁罰件數為33件，裁罰金額主要介於24萬元至240萬元，都沒有罰到現行罰鍰上限480萬元，不過考量近年業者違規情形、對業者警示效果、投資人影響等，金管會決定提高罰鍰上限，盼業者更審慎重視內控和法遵。

原先證交法第178條之1罰鍰介於24萬元至480萬元，金管會擬提高罰鍰上限至600萬元，調整為罰鍰下限的25倍。金管會日前宣布修正投信投顧法第111條罰鍰上限，自300萬元提高至1500萬元，也是將最高罰度調整為罰鍰下限60萬元的25倍。

此外，為使公司股權重大異動資訊可即時並充分公開，金管會擬將大量持股申報及公告門檻由現行10%下調為5%，並給予一年緩衝期，明定修正條文自公布後一年施行。

蔡麗玲表示，考量美、日等多數國家均以持股5%為大量持股申報門檻，且自2020年第1季起，上市櫃公司財報已要求揭露持股比例達5%以上股東資訊，為健全大量股權揭露制度，金管會決定下修持股申報門檻，預期對上市櫃公司治理將有正面效益，有助公司了解股東變動情形，對投資人而言資訊也可更透明。

依2020年底上市櫃及興櫃持股人數統計，持股5%至10%共有3266人次，共持有1390家上市櫃及興櫃股票，因此調整持股申報門檻後，平均一家公司持股申報將多出2.35人，金管會評估影響性在可接受範圍，據了解，也並不會因持股申報門檻下調，大幅影響投資人投資意願。

據金管會統計，2020年10%以上持股申報共565件，2021年為557件。

證交法修正草案預告期定為60日，蔡麗玲指出，待完成法規預告程序，後續要送行政院及立法院審查，金管會期望最快今年底完成修法，換言之，大量持股申報門檻下調5%，最快將在2023年底施行。（編輯：趙蔚蘭）1110111