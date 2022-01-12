CCL設備需求暢旺 亞泰金屬今年營收續拚高

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（中央社記者江明晏台北12日電）銅箔基板（CCL）高階含浸設備廠亞泰金屬去年營收創新高，受惠供應鏈在地化趨勢，今年高階CCL含浸設備需求持續暢旺，IC載板基材相關設備貢獻下，今年營收將續戰新高。

亞泰金屬2021年合併營收新台幣12.5億元，取得歷史新高表現，總經理黃源財預期，2022年高階CCL含浸設備需求持續暢旺，尤其新產品IC載板基材專用含浸設備挹注營收貢獻下，今年營運將繼續挑戰新高。

亞泰金屬表示，高階含浸設備從接單生產到客戶端裝機測試驗收後，開始認列營收，約需12至18個月的時間，2021營收獲利表現，主要受惠2020年起CCL廠積極擴建新廠所帶動，在接單持續暢旺下，亞泰金屬對於今年營運表現已有相當程度的掌握，預期有機會再挑戰新高，後續接單情況樂觀，「能見度已達2023年上半年，甚至2024年成長動能都無虞」。

黃源財指出，接獲高階CCL含浸設備訂單量增加，主要因各國政府積極推動5G基礎建設與商轉計畫，加上國際大廠持續開發物聯網及車聯網等新興應用領域，推升市場對於具高頻高速、低功耗及低雜訊等特性的高階CCL材料出現較高的成長需求。

此外，台積電等半導體大廠在先進製程技術的快速演進，推升IC載板基材需求明顯增加的動能，受惠供應鏈在地化趨勢，亞泰金屬投入開發的新產品線、IC載板基材專用含浸設備已正式交貨，自去年下半年首度貢獻營收，2022年將持續為營運增添新動能。

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亞泰金屬表示，以往IC載板基材專用的含浸設備主要仰賴日本廠商，公司打進IC載板基材供應鏈，將提供客戶性價比優於日系設備廠的新選擇，去年IC載板基材專用含浸設備占整體營收比重約7%，今年營收預估占比可望超過20%。

亞泰金屬進一步表示，因應訂單成長及新產品線拓展需求，目前已進行二廠建置工程，預計明年上半年加入生產行列，未來二廠產能將規劃以軟性銅箔基板（FCCL）、被動元件（MLCC、LTCC），以及玻纖、碳纖複合材料等水平塗佈設備為主，預估待新廠產能開出後，總產能可望再增加3成以上，預估今、明兩年整體營運均維持雙位數成長。（編輯：黃國倫）1110112