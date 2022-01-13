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市場觀望台積電大立光法說會 指數平盤附近遊走

2022/1/13 11:14
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（中央社記者蔡芃敏台北13日電）台積電、大立光法說會下午登場，台股今天早盤一度上漲逾80點，盤中拉回至平盤附近震盪。展望台股走勢，法人認為，大盤偏多格局未變，不過須留意農曆年前賣壓。

美股四大指數12日收紅，亞股今天漲跌互見。台股今天走勢震盪，以18356.21點開出，小跌19.19點，隨後一度漲逾80點，高點上攻18459.73點。截至11時5分，指數在平盤附近遊走，指數至18379.11點，小漲3.71點。電子股成交比重約5成5，航運股約13%。

台積電、大立光法說會今天登場，股價走勢分歧，台積電下跌4元，至656元。大立光小漲5元，至2380元；鴻海、聯電、聯發科等股價維持盤面之上。

傳產強勢股，越南河靜鋼廠12日宣布盤價連3個月下降，降幅高於市場預期；不過，鋼鐵股不受利空消息影響，股價逆勢走強，新鋼強鎖漲停，指標股中鋼有1%以上漲幅，中鴻、中鋼構漲逾3%。

法人認為，台股維持偏多格局，不過須留意農曆年前賣壓，指數上漲空間恐受到壓抑。短線區間以18000點至18600點看待，投資人可聚焦基本面展望佳、股價基期相對低族群。（編輯：楊凱翔）1110113

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