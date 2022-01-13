國泰人壽推個人保險平台 保單自由配瞄準數位世代

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（中央社記者蘇思云台北13日電）國泰人壽觀察到數位原生世代重視自主性、透明度的特性，推出個人保險平台「自由配」，把保險拆解成「樂高式保單」，讓使用者在預算、需求上自由組合。

國泰人壽今天舉行「自由配」平台的線上記者會。國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽觀察到數位原生世代具備特性，像是會用網路搜集資訊再行動、相較於被動推銷更喜歡掌控自主性。

劉上旗指出，2020年國泰產險推出電商式投保平台「BeSafe享出門」，2021年底國泰人壽推出台灣首個數位團險平台「groupins+」，今天正式對外推出個人保險商品的「自由配」平台，讓創新三部曲更完整。

劉上旗表示，「自由配」首創將包含多種保障項目的「套裝型保險商品」拆解為單一保障的「元件型保險商品」，可以想成是「樂高式保單」，一個產品、滿足一種保障，同時也把保費清楚列出來，讓民眾根據預算，組合出自己的保單。

國泰人壽數位轉型辦公室協理廖玉如表示，國壽把用戶最在意的理賠種類與項目，拆解成7個主約與6個附約共13種產品，此外，針對不同生活情境，像是一個人變老、兼差外送族等推出8種套餐。客戶自由組合後，最後可在線上找專業諮詢顧問、視訊投保，或是透過自己熟悉的業務員完成投保。

媒體關注自由配平台預期發揮的效益，國泰人壽數位發展部專案經理呂昱德表示，自由配平台目前已默默上線1個月，網站來訪人次超過2萬人、受理件數近700件。透過傳統通路購買國壽保障型商品的年輕客群（20-34歲）比例為33%，但透過自由配平台該比例達45%，從數位獲客、轉換率來看，樂觀看待後續發展。

外界關注國泰人壽面對純網路保險的態度，劉上旗指出，國壽積極數位化轉型因應，近期也向金管會申請「場景保險」，當消費場景跟某個保險有高連結時可能跳出訊息，規劃可能從金控子公司國泰世華銀行開始做起。

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劉上旗指出，例如，針對線上定存的客戶，詢問是否要把孳息購買保險，或是刷信用卡後，詢問是否再購買另一個保險，相信有機會滿足許多潛在客戶的保險需求。

國泰金控資深副總經理孫至德也補充說明，場景保險概念就是場景金融，也就是在「對的時間點、提供對的資訊、賣對的產品」，舉例來說，如果客戶刷信用卡購買飛機票時，就可以同時連結頁面到購買旅平險等。（編輯：楊凱翔）1110113