國產署今年推4批地上權案 陸軍保養廠單獨列標登場

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（中央社記者吳佳蓉台北13日電）國產署表示，今年規劃推出4批招標地上權案，合計至少42宗，此外，受矚目的北市信義區陸軍保養廠C基地地上權案，將另外單獨列標，於今年正式亮相。

財政部國產署今天舉行例行記者會，副署長李政宗表示，回顧2021年，全年共公告招標46宗國有地上權案，最終標脫28宗，標脫率約6成，決標權利金合計新台幣77億7656萬元。

因應地上權市場熱絡，李政宗指出，今年將推出4批地上權案，預計在2月21日、5月23日、8月22日、11月21日依序公告，標的合計至少42宗，包含新北市林口區住宅區土地、桃園龜山地區工業區土地、新竹新埔仰德段乙種建築用地、彰化員林住宅區土地、高鐵雲林站周遭土地及高雄興達港土地等。

李政宗表示，還將另單獨列標一宗大案，為位於台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，該地地段精華且面積達4815坪，估權利金底價將超過50億元，目前軍方正在協調該地大台北瓦斯設施搬遷事宜，完成後將訂出公告招標期程，今年就會釋出。

此外，台中干城商業地區有7宗標的，也有可能列入今年第4批地上權案中，為案源增色。（編輯：張均懋）1110113