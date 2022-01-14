台化攜金洲建漁網回收通路 海廢邁向高值化

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（中央社記者蔡芃敏屏東14日電）為落實循環經濟、解決海洋廢棄物問題，台化攜手全球第二大漁網製造商金洲公司，合作建立漁網回收通路。台化表示，透過化學法將廢棄漁網原料己內醯胺（CPL）重新製成尼龍，並進一步製成高機能服飾，走向高值化。

台化、金洲今天舉辦「漁網合作回收發表會」，台化董事長洪福源、金洲董事長陳加仁、福懋總經理李敏章、廣越總經理吳朝筆、屏東縣長潘孟安等人均出席活動。

台化宣布攜手金洲合作建立漁網回收通路，並由陳加仁及台化總經理呂文進簽署合作意向書。台化表示，與金洲合作將進行漁網回收再利用，可擴大回收尼龍漁網去化管道，減少海洋廢棄物，將其再利用，製成高值化產品。

台化是全球少數透過化學法散聚回收尼龍的企業，廢尼龍經過熔融、散聚、精煉及過濾等，純化再生為尼龍的原料己內醯胺，再重新製成尼龍。回收尼龍已獲Patagonia青睞，生產高機能戶外運動服飾；相較從石化提煉的己內醯胺，以海洋尼龍為材料回收再製的己內醯胺節電達15%，減少碳排量更高達49%。

洪福源特別穿上Patagonia羽絨衣參加活動，他說，台化致力友善環境、落實循環經濟，從漁網回收的CPL跟石化提煉的CPL品質一樣。不過，回收成本高，終端產品必須走向高值化。台灣目前尚未販售漁網再製服飾，不過透過回收再利用，金洲的廢棄漁網有朝一日將製為環保、高附加價值的成衣。

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陳加仁說，金洲是台化重要課戶之一，20多年前就已提供廢棄漁網回收服務，現在透過台化「化學法」處理，提升廢棄漁網價值。隨著環保意識抬頭，「舊漁網生意比新漁網生意更好」，舊漁網處理訂單已經排到明年。

金洲成立於1979年，是台灣最大、世界第2大的漁網製造廠，金洲對尼龍紗線品質要求高，百分百使用台化生產的尼龍工業絲，雙方合作長達30多年。（編輯：黃國倫）1110114