台化擴大耐隆6回收產能 第4季衝月產1250噸

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（中央社記者蔡芃敏屏東14日電）台化透過化學法自海洋廢棄物中回收耐隆6（NYLON 6），再製成環保紗線，根據台化統計至去年底，已製造672萬碼環保尼龍布，生產366萬件機能環保衣褲。台化耐隆6回收量能持續提升，預計今年第4季嘉義新港廠與越南廠月產能合計達1250噸。

蚵繩、漁網有相當比例為耐隆6製品，為解決海洋廢棄物問題，台化透過「化學法」回收耐隆6，經由熔融、散聚、精煉、回收己內醯胺（CPL），再製成耐隆粒/絲等步驟，最終交由福懋編織為布。

相較從石化提煉的己內醯胺，以海洋尼龍為材料回收再製的己內醯胺節電達15%，且減少碳排量達49%。台化董事長洪福源強調，回收料與自石化提煉品質一樣，由於回收料成本高，價格高出一般料，且市場需求強勁，報價回檔空間有限。

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洪福源透露，永續意識抬頭，品牌成衣允諾使用再生原料，且回收料比例逐年提升。台化回收尼龍已打進Patagonia供應鏈，知名戶外機能衣、瑜珈服與運動品牌都曾和台化接洽，不過礙於目前產能有限，回收料供不應求。

台化持續擴大投資，耐隆6回收量能提升，越南廠目前每月產能為500噸、嘉義新港廠250噸，預計新港廠今年第4季時將達每月750噸，第4季兩大廠房月產能合計1250噸。（編輯：張均懋）1110114