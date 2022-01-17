鳳凰旅遊不畏本業虧損 照發1個月年終獎金

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（中央社記者江明晏台北17日電）因疫情肆虐、邊境封鎖，國內旅行社營運艱難，鳳凰旅遊去年前3季本業虧損0.45億元，但受惠處分不動產等挹注，每股賺1.04元，為感謝現職員工堅守崗位，發放1個月年終獎金。

鳳凰旅遊日前召開董事會，討論通過110年度員工年終獎金發放案。鳳凰指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情禁止國外團體旅遊出團，導致鳳凰本業大幅虧損；為降低人事成本支出，於疫情期間實施減班休息等減薪措施。但去年鳳凰因出售不動產及業外投資得宜，除讓公司維持正常運作外且有獲利。為感謝現職員工於疫情肆虐期間仍堅守崗位，擬發放每位留任員工1個月薪資為年終獎金。

依鳳凰最新公布的財報，累計前3季合併營收新台幣1.18億元、年減幅度達73.68%，營業虧損0.45億元，但受惠認列處分不動產及業外投資等收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增達近5.7倍，每股盈餘1.04元。

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展望2022年，鳳凰指出，營運仍以國旅為主，將聚焦加強國旅產品豐富度、關注全球各國解封進度調整策略、提前部署為市場復甦預做準備、持續多角化經營等策略因應，並期待國境解封機會。

此外，受到邊境管制的影響，對旅客團進團出有很大的限制。勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，共實施1981家、1萬1247人，家數與人數皆較上期增加，其中以旅行社增加99家、1362人最多。（編輯：楊凱翔）1110117