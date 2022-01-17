研華插旗東南亞 打造越南首家智慧醫院

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（中央社記者吳家豪台北17日電）工業電腦廠龍頭研華與越南泰和綜合醫院（Thai Hoa General Hospital）進行策略性合作，宣示共同打造越南首家最大規模的智慧醫院，預計今年6月正式啟用。

研華今天發布新聞稿指出，研華憑藉過去在歐洲和亞洲國家落地智慧醫院的經驗，協助越南泰和綜合醫院以病患為中心設計智慧醫院，包括導入可協助醫護人員床邊診斷的移動護理工作站、手術室影像串流解決方案、智慧病房解決方案、遠距醫療服務及用藥管理系統。

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研華表示，相關應用將有助於醫師在團體或一對一診斷時輕鬆取得病史，同時患者的用藥情況也能準確監控，進一步減輕醫療團隊負擔、降低整體醫療風險並提升醫療效能。

研華指出，智慧醫院的建置，不僅得以優化經營體系、提升醫療品質、有效降低醫療成本並減輕醫院負擔，病患也可以接受更好的醫療服務體驗。此外，及早導入數據資料平台、應用大數據分析及人工智慧技術，進而提高醫療品質，也可解決越南資深醫生短缺的問題。（編輯：郭無患）1110117