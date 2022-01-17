西堤群聚疫情升溫 國泰金控提5大防疫措施

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（中央社記者蘇思云台北17日電）國泰金表示，國泰世華銀行各分行、國壽服務中心各據點，會加強人流管制與場地清潔消毒，職場環境清潔次數每天至少3次，同時滾動式檢視並提高居家和異地辦公人數。

國泰金控今天發布新聞稿，國泰金控暨各子公司配合政府防疫政策、保護員工和客戶健康安全，今天起提升防疫規格，分成五大措施。

第一，國泰世華銀行各分行、國壽服務中心各據點，因應農曆年，前民眾金融服務需求高，為了保護客戶及員工健康，將適時調整人力並持續落實量體溫、酒精消毒、實名制、戴口罩、加強營業廳人流管制、強化清消。

國泰金指出，櫃台都已安裝隔板，等待區維持間格就座保持社交距離、暫停提供書報雜誌，同時針對客戶經常接觸的物品，像是觸控平板、互動螢幕、櫃檯桌面、櫃台防疫隔板、血壓機等，服務完後就進行消毒，同時職場環境清潔次數每天至少3次。如果有確診者足跡，會委外專業消毒。

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國泰金表示，第二，持續採取分流、異地及居家上班，滾動式檢視並提高居家和異地辦公的人數；第三，跨棟員工不接觸，改用視訊會議方式取代；第四，暫緩舉辦室內50人、室外100人以上的大型集會活動；第五，會議室內加裝隔板、不飲食，各部門不聚餐，保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

國泰金控行政長翁德雁表示，因應農曆年前民眾金融服務需求增加，國泰金加強防疫措施，特別是銀行分行、人壽服務中心的人流管制及場地清消，希望提供民眾最安全便利的金融服務。（編輯：潘羿菁）1110117