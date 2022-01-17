星展銀行續推未來辦公 40%工時居家、強化數位金融

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北17日電）國內疫情升溫，金融業為了保持營運不中斷，紛紛調整辦公模式。星展銀行（台灣）表示，除了持續推動「Future of Work」未來辦公、採取40%工時居家辦公，也同步強化數位金融服務，提供民眾零接觸的服務管道。

近日COVID-19疫情確診病例攀升，許多金融業者紛紛啟動異地辦公、居家辦公等措施。星展銀行（台灣）今天發布新聞稿指出，星展銀已在2021年3月起啟動未來辦公模式「Future of Work」（FoW）計畫，在符合主管機關法規的前提下，採取40%工時居家辦公；另外60%在辦公室工作的新型態辦公模式，強化營運彈性與韌性。

考量近期台灣本土疫情升溫，星展銀行（台灣）鼓勵客戶多使用零接觸的數位金融服務管道完成交易，降低實體接觸機會；星展銀行（台灣）總經理林鑫川說，疫情再次體現銀行落實數位轉型的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

星展銀行指出，2021年5月台灣本土疫情爆發以來，星展銀行（台灣）消金客戶使用各種數位通路比率顯著成長，目前已有超過70%的財富管理交易如基金、換匯，以及約75%的轉帳都是透過網銀或行動銀行完成；同時，也有超過90%的企業客戶金融交易，是經由數位通路完成。

星展銀行新聞稿指出，因應Omicron變種病毒威脅，星展銀行（台灣）將強化分行防疫，確實執行全程配戴口罩、簡訊實聯制、體溫測量、酒精消毒、維持安全社交距離等措施，並呼籲大眾儘量減少實體交易，改以零接觸的數位金融管道完成銀行交易與服務，以保護自身安全。（編輯：蘇志宗）1110117