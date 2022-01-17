乾杯拚年底近70店 董事長苦喊：缺人、缺牛

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乾杯今年展店目標上看15家，兩岸至年底總店數估達近70家，圖為董事長平出莊司。（乾杯提供）中央社記者江明晏攝傳真 111年1月17日

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（中央社記者江明晏台北17日電）乾杯今年展店目標上看15家，兩岸至年底總店數估達近70家，但目前展店遇2個難題，人力不夠，及澳洲和牛量「很缺」，集團將採購美牛、日本國產牛因應，短期內不會調漲售價。

去年本土疫情雖衝擊餐飲業營收，乾杯集團推動全品牌外賣服務，加碼投入電商事業爭取業績，加上下半年國內餐飲市場熱度回籠，去年自結合併營收新台幣30.79億元，年增9.87%，集團也重啟展店計畫，衝刺新一波商機。

乾杯集團今年海內外拓點雙箭齊發，展店目標上看15家，截至目前共57家分店，其中台灣37家、中國大陸20家，至年底店數將近70家。旗下品牌「乾杯」與「黑毛屋」1月同時進駐全新開幕的遠東百貨竹北店，「黑毛屋本家」也將於台中重磅登場，海外事業首次插旗杭州開出「老乾杯」，營收有望再登高峰。

為因應展店人才需求，乾杯集團開出計時社員時薪上看250元、正職社員上看4萬元的條件，提升人才市場的競爭力，期望以優於業界的薪資招攬超過500名人才。

不過，乾杯董事長平出莊司觀察市場大環境，發現「缺人、缺牛」是兩大難題，目前已開出職缺徵才，而澳洲和牛也出現供給稀少、價格不斷攀升的問題。

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他說明，乾杯集團品牌日本和牛與澳洲和牛使用比例各半，日本和牛價格和貨源目前都比較穩定，澳洲和牛則因為缺工以及海運塞港因素，導致「缺牛」，價格也節節攀升，因此集團使用美牛prime等級以及日本國產牛替代，以維持相同的餐飲品質，但即使成本比以往更高，考量消費市場狀況，以及集團善於發揮「全牛綜效」的優勢，短期內不會調漲售價。

他進一步補充，乾杯集團以「和牛」為事業發展核心，旗下擁有外販B2B事業「和牛物產」、B2C電商事業「乾杯超市」與8個餐飲品牌，透過不同餐飲業態有效善用一頭牛各部位，達成「全牛戰略」，並積極展店擴大事業版圖、提升採購規模，極大化集團獲利與核心競爭力。（編輯：黃國倫）1110117