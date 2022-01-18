核二廠深夜輻射警報 原能會：偵測儀器故障

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（中央社記者曾智怡台北18日電）核二廠昨天深夜通報廢料廠房輻射監測器發出警報訊號；原能會今天下午表示，原因是偵測儀器故障誤發警報，核二廠已更換輻射偵測器電路板，至今未再出現異常狀況。

有關核二廠廢料廠房流程輻射監測器（Process Radiation Monitor, PRM）編號OW69警報事件，原能會下午發布新聞稿指出，經派員至核二廠實地調查，初步確認警報異常時，廢料廠房內並未進行輻射作業，同步調閱管線上游的輻射偵測器數據也正常。

經初步判斷，原能會說，事故原因是偵測儀器故障導致誤發警報；在核二廠更換輻射偵測器電路板及測試後，至今未再出現異常狀況。

原能會表示，核二廠依規定執行現場取樣分析，以及廠區輻射監測數據查證，結果均未測得人工核種，且當時廠區輻射監測值為每小時0.19微西弗，屬於一般背景變動範圍，無輻射異常情形，對民眾安全及環境品質沒有影響。

原能會強調，已要求台電公司須加強儀器管理維護，確保偵測儀器品質，避免類似情形再度發生。（編輯：康世人）1110118