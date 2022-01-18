更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

核二廠深夜輻射警報 原能會：偵測儀器故障

2022/1/18 14:13（1/18 14:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
核二廠17日深夜通報廢料廠房輻射監測器發出警報訊號。（圖取自維基共享資源；作者Ellery，CC BY-SA 3.0）
核二廠17日深夜通報廢料廠房輻射監測器發出警報訊號。（圖取自維基共享資源；作者Ellery，CC BY-SA 3.0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北18日電）核二廠昨天深夜通報廢料廠房輻射監測器發出警報訊號；原能會今天下午表示，原因是偵測儀器故障誤發警報，核二廠已更換輻射偵測器電路板，至今未再出現異常狀況。

有關核二廠廢料廠房流程輻射監測器（Process Radiation Monitor, PRM）編號OW69警報事件，原能會下午發布新聞稿指出，經派員至核二廠實地調查，初步確認警報異常時，廢料廠房內並未進行輻射作業，同步調閱管線上游的輻射偵測器數據也正常。

經初步判斷，原能會說，事故原因是偵測儀器故障導致誤發警報；在核二廠更換輻射偵測器電路板及測試後，至今未再出現異常狀況。

原能會表示，核二廠依規定執行現場取樣分析，以及廠區輻射監測數據查證，結果均未測得人工核種，且當時廠區輻射監測值為每小時0.19微西弗，屬於一般背景變動範圍，無輻射異常情形，對民眾安全及環境品質沒有影響。

原能會強調，已要求台電公司須加強儀器管理維護，確保偵測儀器品質，避免類似情形再度發生。（編輯：康世人）1110118

延伸閱讀
核三除役二階環評範疇界定 擴及周邊海域3公里核二1號機執照到期 待環評通過發除役許可核二廠焚化爐過濾器破孔原因 原能會：跳電導致
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族