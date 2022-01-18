6投信橫跨2021海內外股票基金規模前10強

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）2021年全球股市齊揚，帶動投信發行的台股基金與海外股票基金規模跟著水漲船高。統計台股及海外股票基金規模前10強，包括安聯、復華、統一、保德信、群益及野村6家投信同時入榜。

在企業獲利與資金的推升之下，去年不論台股或海外股票型基金績效表現皆相當優異，除了吸引投資人申購之外，整體規模也跟著績效成長而增胖，可謂股票型基金豐收的一年。

根據投信投顧公會最新資料顯示，統計至2021年12月底，整體台股基金規模排名前10強投信分別為安聯、元大、國泰、復華、統一、野村、群益、保德信、富邦、瀚亞，而海外股票基金整體規模前10強為：摩根、復華、柏瑞、野村、安聯、統一、保德信、群益、第一金、富蘭克林華美。

進一步來看，同時入榜台股基金與海外股票基金前10強的業者有保德信、復華、野村、安聯、統一、群益等6家。

PGIM保德信全球中小基金經理人江宜虔表示，看好今年投資仍是股優於債，且以美國領頭的企業獲利持續上升，投資人宜配置全球型股票資產搭上這波經濟持續成長的順風車，另外根據JPMorgan預估，全球中小型股2022年營收與EPS成長率有望達16%、24%的水準，相較大型股同期的營收與EPS成長率13.2%、17.6%更具爆發性，預期在大型股領漲兩年之後，今年有望由中小型股勝出。

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統一投信表示，目前市場擔心美國聯準會（Fed）將要提前升息及縮表的不確定性，在縮表時程確定前，短期仍會波動較大處於整理盤，加上台股即將封關休市，短期操作宜謹慎。由於台股基本面強、本益比不高，若有不理性下殺，是擇優買進良機，聚焦獲利高成長的好公司。另外，中國A股今年有低基期優勢、政策有放鬆空間，內需消費在疫情緩和後有回升的機會，股市有表現空間，亦可列為重點投資區域。

摩根資產管理表示，全球經濟在今年仍會維持擴張，企業獲利仍可支持股市輪動表現，但整體漲幅可能不若去年強勁；在實際的操作策略上，可從美國及歐洲等已開發市場逐漸轉向中國及亞洲。中國當前政策監管與經濟走緩的格局，在2022年不太可能發生劇烈變化，但中國與亞洲股市在2021年的表現均相對落後，隨著亞洲各地疫苗接種率的上升，應有助於帶動經濟進一步復甦，並讓企業獲利取得上調的潛力。（編輯：趙蔚蘭）1110118