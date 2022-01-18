證交所通過基勝-KY下市 南光及弘凱19日上市

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（中央社記者潘智義台北18日電）台灣證券交易所今天召開董事會，通過戶外家具廠基勝-KY終止上市案，並公告南光化學製藥及弘凱光電股票自1月19日開始上市買賣。

台灣證券交易所指出，南光化學製藥、弘凱光電為今年第4家及第5家掛牌上市公司，南光化學製藥因櫃轉市得辦理融資融券交易，弘凱光電股票自上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制。

弘凱光電資本額新台幣6.79億元，預計以承銷價每股41元正式掛牌，為台股資本市場光電類股再添新生力軍。

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弘凱光電新聞稿指出，鎖定高品質及利基型市場，在智能家居、車用光源、亮化顯示3大市場提供精品化LED光電元件及整合服務，產品通過國際筆電廠、中國及歐美車用零件大廠認證，終端應用產品包括筆電、藍牙耳機、電競周邊產品、各式車燈、車內顯示光源、玻璃顯示屏及消毒感測等。

弘凱光電說明，將深耕LED整合IC具感測應用新產品，以獲取汽車、家電及行動裝置智慧感測市場商機。（編輯：潘羿菁）1110118