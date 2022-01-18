更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

證交所通過基勝-KY下市 南光及弘凱19日上市

2022/1/18 19:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北18日電）台灣證券交易所今天召開董事會，通過戶外家具廠基勝-KY終止上市案，並公告南光化學製藥及弘凱光電股票自1月19日開始上市買賣。

台灣證券交易所指出，南光化學製藥、弘凱光電為今年第4家及第5家掛牌上市公司，南光化學製藥因櫃轉市得辦理融資融券交易，弘凱光電股票自上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制。

弘凱光電資本額新台幣6.79億元，預計以承銷價每股41元正式掛牌，為台股資本市場光電類股再添新生力軍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

弘凱光電新聞稿指出，鎖定高品質及利基型市場，在智能家居、車用光源、亮化顯示3大市場提供精品化LED光電元件及整合服務，產品通過國際筆電廠、中國及歐美車用零件大廠認證，終端應用產品包括筆電、藍牙耳機、電競周邊產品、各式車燈、車內顯示光源、玻璃顯示屏及消毒感測等。

弘凱光電說明，將深耕LED整合IC具感測應用新產品，以獲取汽車、家電及行動裝置智慧感測市場商機。（編輯：潘羿菁）1110118

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族