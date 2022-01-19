科技人才吸引外商 休斯微、德菲特設生產基地

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（中央社記者張建中新竹19日電）台灣擁有優秀的科技人才，吸引國外廠商紛紛來台投資設廠，包括美商德菲特（DynaFlex）及德商休斯微（SUSS MicroTec）都計劃擴大台灣投資規模，並以台灣為重要生產基地。

新竹科學園區管理局今天召開記者會，邀請德菲特及休斯微主管說明目前在台營運狀況。德菲特營運副總經理洪巧俐表示，德菲特於2019年底進駐新竹生醫園區設廠，主要生產心臟及腦部手術用高階導管。

洪巧俐說，目前台灣廠月產能5000條，今年將再承租1個廠房，月產能將擴增至1萬條規模，員工人數將自目前的30人倍增，為客戶提供一條龍服務，台灣廠將成為德菲特全球生產重鎮。

休斯微表示，瞄準台灣擁有充沛的科技人才，台灣在亞洲又處在相當好的地理位置，休斯微早在2001年便來台設立銷售及客戶服務據點，並於2020年進駐竹科投資設立生產製造中心。

休斯微指出，台灣生產製造中心主要生產半導體曝光機、塗布機及顯影機，2020年底產品正式量產出貨，2021年出貨逾20台，年增10倍。

隨著生產製造中心投產，休斯微表示，在台的員工人數自過去的80、90人，倍增至185人。未來將持續擴充塗布機及顯影機產能規模，不排除可能超越德國的產能規模，成為休斯微海外生產重鎮。

休斯微指出，未來將持續提升曝光機的工程能力，員工規模將進一步擴大，並逐步進行在地採購。為提升徵才競爭力，今年大舉加薪，調薪幅度為去年的1倍。

竹科管理局局長王永壯說，台灣半導體產業在國際間相當有名氣，去年半導體設備採購約新台幣7000億元，其中有多達6000億元仰賴進口，將努力協助提升國產化比重。

王永壯透露，包括美國半導體設備廠科磊（KLA）及科林研發（Lam Research）都向竹科管理局提出用地需求，為因應廠商需求，管理局不僅進行廠房更新，同時建置X基地。（編輯：張均懋）1110119