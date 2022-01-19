資誠台灣CEO調查 近8成看好今年景氣創調查以來新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）資誠今天發布「2022台灣企業領袖調查報告」，台灣CEO看好全球景氣比重達79%，創下2012年調查以來新高；對今年首要經營風險，最關切健康威脅（疫情）及地緣政治衝突風險。

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今天舉辦「2022台灣企業領袖調查報告」發布記者會，由資誠所長周建宏說明幾大調查重點。

首先，周建宏指出，79%受訪台灣企業看好今年全球經濟成長，比上一年調查大增23個百分點，也刷新自2012年調查以來的新高紀錄，以消費民生產業以及科技、媒體與電信產業對前景最具信心。

對比資誠全球企業領袖調查結果，台灣看好前景比重除高於平均值77%外，也比日本、英國等主要國家更樂觀，中國及美國CEO對經濟抱持樂觀比重則下滑，推測因與本身受通貨膨脹、房地產泡沫、供應鏈中斷以及勞動力短缺等因素影響所致。

其次，對台灣受訪企業來說，今年面臨最大威脅依序為健康威脅（疫情）、地緣政治衝突、氣候變遷、網路威脅及總體經濟的不穩定性。

周建宏分析，多數亞洲國家仍將疫情擴散視為首要不可測的風險，但歐美國家則將焦點放在網路威脅以及氣候變遷等議題。

面臨急迫的氣候變議題，調查顯示有9%台灣企業表示，已做出「碳中和」與「淨零排放」承諾，周建宏提醒，後者標準比前者嚴格，但數據顯示做出承諾的比例皆相同，須留意台灣企業是否對相關議題細節了解程度。

至於全球企業做出淨零排放承諾平均比例約22%、中國51%、美國19%、日本20%、英國34%、德國17%等，上述地區均比台灣高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對企業做出減碳承諾的背後原因，調查顯示，台灣高達60%是為了遵循政府設定的溫室氣體排放目標，其次是為滿足客戶期待（59%），全球則以降低氣候變遷風險（69%）為首要原因，且有越來越多的企業將ESG（環境、社會及公司治理）與核心戰略相結合。

「2022台灣企業領袖調查報告」於2021年9月至11月進行，以電話、網路問卷調查224名台灣CEO，搭配深度訪談11位企業領袖及專家；全球企業領袖調查報告則共訪問來自89個國家、4446位企業領袖所完成。（編輯：潘羿菁）1110119