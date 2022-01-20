英利電動車業績占比衝2成 打進美系大廠第3季供貨

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）汽車零配件廠英利-KY積極布局電動車輕量化車身零配件和電池殼體產品，法人指出，今年電動車應用業績占比可到2成，英利-KY也獲得美系電動車大廠供應鏈認證，最快第3季可出貨給美系大廠。

在電動車領域，英利-KY布局輕量化車身零配件和電池殼體等產品，已有階段成果，法人表示，去年電動車業績占英利-KY整體業績比重已至11%，輕量化車身零配件和電池殼體產品已出貨給中國大陸2家品牌車廠客戶，今年預期可望與另1家中國大陸品牌車廠電動車產品同步開發，受惠3家客戶拉貨帶動，預期英利-KY今年在電動車應用業績占比可衝上20%。

除此之外，法人表示，英利-KY的輕量化車身零配件產品，也已經獲得美系電動車大廠供應鏈認證，預期最快今年第3季可開始供貨。

觀察車用晶片缺貨狀況對英利-KY業績影響，法人預估，今年第2季開始缺貨狀況可望緩解，英利-KY業績可望反彈，不過仍須觀察原物料價格走勢，預期今年英利-KY業績較去年成長超過8%、上看10%，目標超越2019年新台幣222億元，拚歷史新高，今年每股稅後純益目標超過6元。

英利-KY積極布局電動車電池殼體產品，公司在去年10月法人說明會中指出，電池殼體是電動車動力電池的乘載件，一般是安裝在車體下部，主要用於保護鋰電池在受到外界碰撞、擠壓時不會損壞。

英利-KY表示，傳統的電池箱體採用鋼板、鋁合金等材料沖壓拼焊而成，也有鋁壓鑄成型，然後對表面進行噴塗處理。不過電動車朝向節能和輕量化發展，電池殼體材料也出現玻璃纖維增強複合材料、SMC片狀材料、碳纖增強複合材料等多種輕量化的材料選擇。（編輯：楊凱翔）1110120