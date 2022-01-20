尼加拉瓜片面中止FTA 經部：訂暫停實施日保台商權益

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）尼加拉瓜去年底與台灣斷交後，片面中止與台灣簽署的FTA。經濟部今天表示，經內部討論後將訂出暫停實施日，以緩衝期保障台商權益，並協助業者改向其他與台灣簽署FTA國家進口相關產品。

尼加拉瓜於去年12月宣布與台灣斷交後，也決議中止與台灣在2008年簽署生效的自由貿易協定（FTA），民進黨立委羅致政今天上午召開記者會表示，尼國片面宣布FTA失效有違國際慣例，尤其很多台灣進口商已經預付訂金購買尼國水產品，台灣到底還能不能讓業者適用關稅減讓，呼籲政府在農曆年前應提出相關對策，確保台商權益。

經濟部官員表示，依照FTA規定，協定需由締約方通知對方180天後才會失效，但尼國片面違反規定，等同已沒有180天限制，日前已與業者溝通，將納入緩衝期，經內部討論後訂出暫停實施日期。

國際貿易局指出，台灣自尼加拉瓜進口冷凍白蝦、冷凍牛腩牛腱、粗糖、精糖、冷凍龍蝦、咖啡生豆、乾海參、鋼鐵廢料、冷凍牛雜、冷凍牛肚等產品，其中以冷凍蝦、冷凍牛肉為主，蝦的稅率為20%、牛雜15%，牛肉則採從量稅，一公斤課徵新台幣10元。

官員指出，台灣與尼國去年雙邊貿易總額為1億6650萬美元，而台灣對尼加拉瓜出口金額為2294萬美元，僅占出口總額0.01%，一旦台灣宣布暫停實施台尼FTA，對台灣整體貿易影響有限，但仍會持續協助廠商拓銷海外市場。

官員表示，一旦宣布台尼FTA暫停實施，將鼓勵及協助台商改向其他與台灣簽署FTA國家進口，如台灣與貝里斯簽署的經濟合作協定（ECA）日前生效，可從貝里斯進口龍蝦，而台灣與巴拉圭簽有ECA，也能轉向巴國採購牛肉。

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根據估計，在尼國的台商有40多家，投資金額約1億1000萬美元，以紡織、觀光為主，官員指出，在尼加拉瓜投資的台商都已登記為當地企業，營運正常。

台尼FTA起源於2004年8月20日簽署台尼自由貿易協定諮商架構文件，經密集談判後在2006年6月16日簽署協議文件，2008年元月1日正式生效，不過，尼國去年片面宣布與台斷交，改與中國建交，並決議中止台尼FTA。（編輯：林淑媛）1110120