福壽：大宗物資價格欲小不易 擬3年砸10億升級設備

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）大宗物資價格變化受關注，飼料油品廠福壽實業董事長洪堯昆說，氣候變遷造成原物料供給不穩定，價格欲小不易，飼料漲價趨勢難避免。

營運規劃方面，福壽預計花3年時間砸新台幣10億元升級設備、提升產能；並推動精準行銷，強化線上電商布局。

近期黃豆、小麥、玉米等大宗物資漲價，帶動民生物資價格居高不下，洪堯昆今天在年終記者交流會中表示，氣候是牽動大宗物資供給的關鍵因素，溫室效應造成供給緊張，大陸農糧供應也不穩定，目前觀察「黃小玉」要跌的機會不大。

洪堯昆坦承，在原料飆漲壓力下，飼料漲價趨勢恐難避免，企業也不可能賠錢賣產品，雖然去年部分產品售價有調高，但仍無法完成反映成本。

因應環境變遷，福壽近幾年積極推動「糧農循環經濟」，強調Reduction（減量）、Reuse（重複使用）、Recycling（回收）、Regeneration（再生）等4R，增加有機肥的布局；由公司回收農戶或畜養戶禽畜糞農畜資材，利用福壽自行開發的菌種及發酵技術，製成有機質堆肥，再提供給農作使用，並收購種植的農作物，建構完整糧農循環體系。

作為國內寵物食品製造龍頭，福壽表示，因應飼主及相關產業需求，將持續與中興大學產學合作，開發犬貓專用的綜合營養素、毛皮照護、腸胃道保健等新型寵物機能保健食品。

福壽也將持續透過產學合作，升級產能設備及電子商務技術，規劃今年開始斥資10億元，花3年時間，調整設備效能，提升整體產能，並推動精準行銷。

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洪堯昆指出，目前主要銷售仍以B2B（企業對企業）為主，B2B2C（企業對企業對消費者）則占約20%營收比重；現階段自有平台直接B2C（企業對消費者）的銷售約僅1%，未來將持續擴大品項深耕B2C的銷售。

福壽2021年全年營收147.8億元，年增19.87%，改寫歷史紀錄。前3季稅後盈餘2.54億元，每股盈餘（EPS）為0.79元，年減46.5%，預料第4季在成本轉嫁下，將有助獲利表現回到正軌。（編輯：楊蘭軒）1110121