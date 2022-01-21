淨零碳排成全球焦點 立委促給中小企業明確協助

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（中央社記者林育瑄台北21日電）淨零碳排成全球關注焦點，民進黨立委洪申翰等人今天說，這不只是環保議題，更攸關產業競爭力，歐盟碳邊境稅將在2023年上路，外界關心台灣如何因應，許多中小企業需政府提供明確的步驟、資源協助，不能牛步。

民進黨立委洪申翰、蘇巧慧、莊競程、立法院副院長蔡其昌今天共同舉辦「邁向淨零排放之路——碳權與碳定價座談會」。

民進黨立委洪申翰說，減碳目標和碳邊境管制是全球關注議題，歐盟在2023年將率先推動碳邊境稅上路，許多國家也會陸續跟進，外界關心台灣如何因應，包括碳盤查機制、執行量能足夠與否、政府如何幫助企業等，這是每個部會都會面對的問題，不能再牛步。

莊競程說，碳費價格是否明訂在母法中，各方意見不一，無論是哪個面向的思考，都是希望儘早達成淨零碳排，也督促國家採取更多作為，如加嚴碳排管理等。

蘇巧慧指出，淨零碳排不僅是環保議題，更攸關產業競爭力；許多國內大企業已因國際供應鏈要求，積極宣示淨零碳排目標，並進行綠電採購、製程改善等措施，但對多數中小企業來說，碳盤查、碳足跡、碳權、碳交易等都需明確步驟、資源投入來協助。

行政院環境保護署長張子敬表示，台灣不是聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約國，當初訂定溫室氣體減量及管理法（溫管法）時，為了與國際接軌，儘量把國際公約納入國內法，但台灣有自己的特性，例如在碳盤查制度，就要討論如何讓中小企業有參與機會。此外，由於國內排碳源主要在大戶，要思考如何讓減碳額度有效流通，讓新進產業有機會發展。

經濟部次長曾文生說，二氧化碳是外部性污染物，影響範圍擴及全世界，所以全球對碳排計算與碳價定義應有一致規範，台灣是出口導向國家，人均碳排量高，如何做好相關工作很重要；碳盤查是重要議題，許多大企業已請顧問公司進行相關工作，但如何讓中小企業也能參與，會是未來努力方向。

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座談會也討論到，溫管法修正為氣候變遷因應法將是立法院下會期的重點，包含碳費、碳盤查機制，以及碳權、碳交易等。

此外，對國內多數中小企業而言，碳盤查、碳足跡、碳權、碳交易等，都需相關部會提供明確的步驟、資源協助；針對中小企業未來因供應鏈減碳需求，也需提升碳盤查及驗證量能；碳定價過程亦須考量公正轉型，包含碳費應用與跨部會參與規劃。（編輯：張均懋）1110121