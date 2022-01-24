IDC估今年全球雲端邊緣運算支出達1760億美元

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（中央社記者潘智義台北24日電）國際數據資訊公司（IDC）最新「全球邊緣運算支出報告」指出，2022年全球在雲端邊緣運算上支出將達1760億美元，較2021年成長14.8%。

其中，製造業在雲端邊緣運算解決方案投資336億美元，零售和專業服務的支出也將超過100億美元。

另外，全球企業和服務提供商在雲端邊緣運算解決方案的硬體、軟體和服務上的支出將在2025年維持成長，屆時支出將達到近2740億美元。

IDC認為，邊緣（Edge）是最重要的雲端技術基礎架構，它擴展和創新核心資料中心內的功能。IDC將邊緣定義為在核心資料中心之外執行相關技術操作，邊緣是連接終端和核心資訊電子環境之間的中介。

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對於企業採用者而言，IDC調查，2022年投資最多的邊緣實際案例預計包括製造營運、生產資產管理、智慧電網、全通路營運、公共安全和緊急應變、貨運監控和智慧交通系統。

在產品類型方面，IDC預測到2022年，硬體和服務支出將占所有邊緣支出的85%，其餘將用於軟體；硬體支出最大占比是邊緣閘道器（Gateway），邊緣閘道器具有低功耗組件，專為在電力和冷卻可用性有限的環境中運行有限或單一功能而設計。（編輯：郭無患）1110124