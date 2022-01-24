市場關注聯準會決策動向 亞股隨美股跌勢多收低

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（中央社香港24日綜合外電報導）亞洲股市今天隨著前一個交易日的華爾街股市重挫而多收低，投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開的決策會議，屆時官員料將透露聯準會對抗通膨飆升的計畫。

串流影音平台Netflix最新公布疲弱的訂戶數據，引發市場疑慮，憂心防疫居家限制措施結束，經濟重啟後，消費者支出習慣將改變，使得在疫情期間飆漲的科技股領跌美股。

此外，投資人也考量2020年初各國央行為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊而推出的超寬鬆貨幣政策已近尾聲，聯準會料自3月展開升息。

聯準會最新會議紀錄顯示，官員對於攀至40年高點的通膨日益關切，貨幣政策立場轉趨強硬。

市場評論員預期聯準會將在3月首次升息，接下來年底前再升息3次，同時，聯準會預期也將開始縮減其購債計畫中龐大的債券部位。

高盛（Goldman Sachs）經濟學家預估，聯準會將分別在3月、6月、9月和12月升息，並於7月開始縮減聯準會的資產負債表。

高盛經濟學家也關切疫情可能會持續造成供需失衡，強勁的薪資成長也令人憂心，意味著通膨仍是一大問題。

「我們預期（政策委員會）在這種情況改變前，恐怕每次開會都會想採取某種緊縮行動。這點增添諸多可能性，不論是在5月升息或提早縮表，還是今年內升息超過4次。 」

近幾周來，緊縮貨幣政策的前景已重創股市，以科技股為主的那斯達克指數（Nasdaq）自近來高點回檔約15%。科技股被認為較容易受到升息影響。

標準普爾500指數則自本月初創下的歷史高點回檔超過8%，觀察人士表示，未來幾周跌幅恐擴大。

這波賣壓拖累亞股，香港、首爾、雅加達和威靈頓股市今天皆跌逾1%。雪梨、新加坡、馬尼拉和曼谷股市也收低。東京、上海和台北股市則逆勢收高。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110124