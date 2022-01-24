國發會：公建經費達成率創近14年最高 連2年逾95%

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（中央社記者謝方娪台北24日電）國發會今天揭曉公共建設計畫執行成績單，2021年經費達成率95.65%，連2年達95%標準，更創近14年最高執行率；另年度計畫經費新台幣5667億元、年底執行數5421億元同步創下新高。

國發會主委龔明鑫今天召開委員會議，在疫情干擾、營造業缺工、營建物價上漲等挑戰下，國發會與工程會合力協助各部會加速推動公共建設計畫，2021年度經費執行率達95.65%，不僅連續2年達到行政院設定的95%目標，更創近14年來最高執行率。展望2022年，公共建設經費初估約為5400億元，較2021年略低。

國發會副主委游建華說，2021年整體公共建設計畫經費達5667億元，是歷年來最高數字，到12月底整體執行率達95.65%，也是14年來最高執行率；2021年相較2020年執行率增加0.17個百分點、執行數增加603億元。

游建華指出，近兩年公共建設經費很高、執行率也良好，去年除了受到疫情影響，在工資、原物料雙漲的營建環境下，要達到好成績非常不容易，將特別要求各部會對一線工作同仁從優敘獎。

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2021年公共建設計畫截至11月底經費執行率僅78.58%，至12月底衝高至95.65%，國發會管考處長李奇指出，公建計畫每年12月量能約會大幅增加17至22個百分點，去年主要增加動能來自航空、油電、公路和水利建設，達成率都高達97%，另外軌道建設也達92%。

李奇列舉去年重大完成項目，包括屏東幸福公園停車場、桃園陽光劇場、大台南會展中心等；今年主要項目有屏東高榮大武分院、6月商轉的大潭電廠8號機組、金門大橋、安坑輕軌通車等大案。（編輯：張均懋）1110124