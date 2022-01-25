旺宏去年大賺119億元新高 盧志遠：市場看不到烏雲

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（中央社記者張建中新竹25日電）記憶體製造廠旺宏去年營收與獲利同創歷史新高，稅後淨利新台幣119.63億元，年增125%，每股純益6.48元。總經理盧志遠表示，目前NOR Flash市場看不到烏雲。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及唯讀記憶體（ROM）產品銷售有撐下，旺宏第4季營收145.45億元，較第3季小幅減少3%。

受惠產品售價揚升、產品組合調整及存貨迴轉利益貢獻，旺宏第4季毛利率47.2%，較第3季拉升4.3個百分點，因第3季有售廠利益，第4季稅後淨利36.92億元，季減32%，每股純益約2元。

旺宏去年在NAND Flash及NOR Flash產品銷售價量齊揚帶動下，營收與獲利同創歷史新高，總營收達505.73億元，年增27%，毛利率41.6%，上揚7.9個百分點，稅後淨利119.63億元，年增125%，每股純益6.48元。

盧志遠表示，個人電腦、筆記型電腦、平板電腦、監視器、電視、遊戲機、機上盒等市場需求有些疲軟，不過旺宏專注的其他市場需求持續成長。

他說，旺宏的營運體質已與一般的電腦及消費性市場狀況不同，部分外資會有不同觀點，會認為旺宏營運可能即將反轉，主要是觀察不夠全面。

盧志遠表示，看好各產品線表現，目前NOR Flash市場看不到烏雲，由於今年資通訊產業景氣暢旺，NOR Flash產能卻沒有更多供應，對今年的NOR Flash供需情況更加樂觀。

至於3D NAND Flash部分，盧志遠說，48層3D NAND Flash產品已量產出貨，96層NAND Flash產品預計2022年底量產。

盧志遠表示，隨著產品組合進一步優化，今年第1季毛利率應可持續提升，全年年毛利率將以比去年下半年更好為努力目標。（編輯：潘羿菁）1110125