大慶證更名美好證券 3年拚百億財富管理規模

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）大慶證券今天正式更名為「美好證券股份有限公司」，董事長黃谷涵表示，2018年起全面啟動創新，目前新創自有產品的財富管理規模逾新台幣30億元，目標未來3年達到百億級規模。

黃谷涵表示，作為一個金融工作者，20多年來，看到 99% 的人都想追求富裕，但過程中卻放棄很多的美好。他認為，從個人到社會，金融是實現夢想的工程技術，不論是母親支持孩子求學的用心，夢想家想創辦事業的熱情、慈善家想為社會蓋醫院和學校的善心，金融都能成為他們強大的後盾，滋養出更多社會的美好。因此期許自己是一個美好的金融，滋養出各種美好的可能性。

黃谷涵表示，2020年推出第一個自產、自製、自銷的財富管理產品，至今客戶託付管理的金額超過30億元，從零到30億元，只是一小步。美好金融鎖定目標是未來3年，將是百億元級別的財富管理規模。

黃谷涵表示，過往的大慶證券，經紀與融資融券為生意的第一組引擎，在改革中加入了更多引擎，包括第二組自營投資、金融產品及科技產品。

美好證券自結110年稅後盈餘新台幣3.27億元，每股盈餘（EPS）1.057元。（編輯：張良知）1110126