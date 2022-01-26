郭台銘：春節前迎最後一批BNT 明後年採購可先談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

鴻海創辦人郭台銘26日表示，農曆春節前，將迎來永齡基金會與鴻海、台積電、慈濟共同捐贈1500萬劑的最後一批BNT疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，農曆春節前，將迎來永齡基金會與鴻海、台積電、慈濟共同捐贈1500萬劑的最後一批BNT疫苗，預估實際總到貨數量約1520萬劑。

他指出，下階段疫苗採購責任已轉由政府單位進行，今年預計採購。他建議，2023年與2024年疫苗採購數量可涵括考慮，在合約上或可先洽談彈性的框列數量，爭取提前一定的時間加減數量。

郭台銘今天下午在個人臉書貼文指出，Omicron變異株疫情看來正升溫，關於BNT疫苗，農曆春節過年前，將迎來永齡基金會與鴻海、台積電、慈濟共同捐贈1500萬劑的最後一批疫苗。

他預期，BNT疫苗實際總到貨數量將超過1500萬劑，約1520萬劑左右，從申購疫苗去年7月簽約、8月通過緊急使用授權（EUA）、9月到貨，到去年底，短短4個月間BNT疫苗來台數量1333萬劑，加上今年最後兩批，如今捐贈已算圓滿。

郭台銘表示，在準備與病毒共存過程中，疫苗與藥物都是長期策略，與值得信賴、研發領先、世界市占第一的對象建立長期穩定關係，相信符合政府的施政考量。

郭台銘指出，過去已建立的默契管道，和中國大陸上海復星的合作仍在持續中，與過去不同的是，在台灣BNT已有超過1000萬劑次以上的施打，這是為台灣人民的健康福祉為考量，不牽涉其它非醫藥專業的雜音。

郭台銘說，自己是站在第一線的老兵暫歇，期許自身也能為人類健康做出貢獻。（編輯：張良知）1110126