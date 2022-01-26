中信銀：公教人員房貸數位申辦年增29% 購屋偏好3縣市

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（中央社記者蘇思云台北26日電）中信銀今天表示，內部統計發現，公教人員2021年線上數位申貸房貸需求較2020年增加29%，分析近5年公教人員購屋及貸款需求，發現最熱門購屋縣市前3名分別是新北市、桃園市、台中市。

中國信託商業銀行（中信銀）今天發布新聞稿，分析近5年公教人員購屋及貸款需求，發現最熱門購屋縣市前3名分別是新北市、桃園市、台中市。其中，桃園市、台中市購屋地點偏好蛋黃區，台中市以西屯區、南屯區最受歡迎，桃園市則以桃園區最為熱門。

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中信銀表示，再以房屋類型及居住環境來看，7成公教人員偏好購置大樓，5成偏好屋齡10年內的房子，近7成偏好1公里內有交通運輸設施，尤其以公車站為大宗，近6成偏好1公里內有公園，顯示公教人員重視生活品質與方便性。

中信銀行配合行政院人事行政總處推出築巢優利貸，即日起到2024年12月31日止，提供貸款年利率為1.31%，免收取徵信查詢費及提前清償違約金等。中信銀統計，截至2021年底，6成以上房貸客戶透過中國信託i適貸申辦房貸，核貸最快僅需2個營業日，公教人員線上數位申貸需求則較2020年增加29%。（編輯：趙蔚蘭）1110126