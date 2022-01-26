證交所：2021年台股市值56兆元 位居全球第16名
2022/1/26 23:03
（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所今天指出，2021年底台股市值為新台幣56.28兆元，較2020年底44.9兆元，市值增加11.38兆元，增幅25.34%，依世界交易所聯合會（WFE）數據，2021年底市值為全球第16名。
證交所新聞稿指出，台灣的經濟確實成長強勁，上市公司表現十分優異，也創歷年年底市值的歷史新高水位。
證交所統計，2021年總成交值95.52兆元，較2020年總成交值49.18兆元增加94.21%。2021年成交日均值為3914.63億元，較2020年成交日均值2007.45增加95.01%，總成交值及成交日均值皆創歷史新高。
依WFE（世界交易所聯合會）公布數據，台灣證券交易所2021年底總成交值排名為全球第12名。
台股封關收盤指數為17674.4點，下跌26.72點，成交值為2269.6億元，創農曆封關日收盤新高。指數於2021年7月15日首度站上18000點，曾在2022年1月4日攀升至收盤歷史新高18526.35點。回顧近5年台股農曆封關日，已有4個年度收盤指數突破萬點。
另外，2021年受到本土疫情影響，指數雖於5月拉回修正，由於政府控制疫情得宜，經濟活動影響有限，指數隨即於6月回彈。
此外，受惠於全球經濟復甦強勁，台灣出口持續暢旺，上市公司營收及獲利表現亮眼，帶動台股量增價揚，年底加權股價指數收在18218.84點，較2020年底上漲23.66%，連續3年漲幅超過2成，於全球主要市場名列前茅。（編輯：潘羿菁）1110126
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