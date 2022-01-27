鴻海動員大會 事業群報告績效發獎金3到5個月起跳

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海26日發放員工年度績效獎金，平均大約3個月至5個月起跳，有員工表示，目前大環境不佳，鴻海這次發的績效獎金數字，「很滿意！」

以往在農曆春節假期前，鴻海內部也會舉辦動員大會，檢討上一年的營運內容、並展望下一年目標，今年鴻海也不例外，員工向中央社記者透露，今天起至28日，鴻海內部也正舉行動員大會，各事業群報告去年績效與今年營運目標。

員工也向記者透露，26日鴻海已對內部員工發放績效獎金，平均績效獎金大約3個月至5個月起跳，按照個人績效和單位業績表現發放。

這名員工說，受到COVID-19疫情變數影響，現在外部大環境不佳，鴻海這次發放的績效獎金，他個人很滿意。另外一名鴻海員工指出，集團去年營收創歷史新高，比起其他同業，給員工福利、待遇很不錯。

內部員工透露，在薪資、獎金和福利，鴻海除了給員工年薪加上年終獎金合計14個月外，每年農曆春節假期前，鴻海也會依據員工個人與各單位績效表現，發放績效獎金；另外在每年中秋節前後，鴻海也會發放分紅獎金，分紅獎金的額度有時比績效獎金更多；另外春節前的集團嘉年華活動，員工至少有參加獎、還有機會抽大獎。（編輯：楊凱翔）1110127