過年上網不卡卡 電信業啟動網路維運優化通訊

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（中央社記者江明晏台北27日電）農曆春節將至，為了讓用戶返鄉出遊、外出走春或在家追劇上網不卡卡，電信業者啟動網路維運作業，除了在百餘處觀光景點與交通要道擴容，也持續優化登山步道通訊品質。

迎接過年，中華電信在全台觀光景點、廟宇及交通要道等共計超過百餘處，持續投入近千台4G/5G高效能基地台，並派員24小時守護行動網路。

截至今天，中華電信5G基地台已布建超過1.2萬台，提供客戶優質5G網速與涵蓋。

遠傳則運用AI技術進行網路擴充規劃，提前完成春節、元宵燈會期間的網路擴容與優化；並有網管工程師、全台各地維運工程師全天候輪班待命，進行網路流量觀察、狀況排除作業。

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此外，電信業者也持續優化登山步道通訊品質，中華電信自2017年起攜手林務局，投入偏遠山區行動網路建設，持續動員上千人次完成全台共15個縣市超過152條熱門登山步道的行動訊號普查，並已設置的行動通訊服務告示牌超過900處。

遠傳自2015年起啟動「加山計劃」，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、台東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處合作，動員上千人次的工程人員前進全台偏遠山區，針對全台超過半數熱門登山步道進行通訊品質優化，並設立近900面可通訊告示牌，以實際行動守護山友安全。（編輯：蘇志宗）1110127