電動車非唯一選項 BMW獨樹一幟續研發燃油引擎

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（中央社記者林育立柏林4日專電）各國汽車工業紛紛投向電動車懷抱，不過BMW不僅推出新款電動車，也繼續投入燃油引擎的研發，成為德國車廠中的異數。

BMW近年加快電動化腳步，去年下半年推出i4跑車和iX休旅車兩款純電動車，旗艦的i7房車也即將在今年上市。按照內部規劃，2026年起慕尼黑總部只生產電動車，到了2030年，一半的新車都是純電動車，

不過，與奧迪（Audi）計劃從2026年起全面擁抱電動車、以及戴姆勒（Daimler）準備在2030年向內燃機告別相比，BMW不急著淘汰引擎，甚至大手筆投入研發，新一代燃油車系將挑戰嚴格的Euro 7排放標準，在德國高級車製造商當中可說獨樹一幟。

對BMW來說，由馬達驅動的電動車顯然不是未來汽車的唯一選項。

智庫「汽車管理中心」（Center of Automotive Management）負責人布拉澤爾（Stefan Bratzel）表示，BMW認為汽車的驅動方式有多種可能性，而且與福斯（Volkswagen）等大車廠相比，BMW的規模不大，決策相對靈活，能因應外在條件改變很快做出調整。

最能反映BMW策略的是小型休旅車X3，消費者可自由選擇汽油引擎、柴油引擎、油電混合車或純電動驅動等車款。BMW也積極研發採用氫氣的燃料電池車，具有充氣快、續航力久、沒有電池耗損問題等優勢。

在向低碳排邁進的路上，BMW對汽車驅動的可能性持開放心態。被問到為何不像其他車廠只押寶電動車時，BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）說，各國條件不同，充電基礎建設能否跟上不無疑問，BMW寧願讓消費者自行選擇，不會強迫他們購買純電動車。（編輯：韋樞/黃自強）1110204