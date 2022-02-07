1月新車掛牌僅4.06萬輛年減2成 車廠估2月持續衰退

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）儘管農曆年前各大品牌擴大販促力道刺激買氣，但整體市場受到部分品牌晶片缺車影響，最終1月新車掛牌4.06萬輛，低於預期，年減約2成。車廠預估2月受限於工作天數少目標2.1萬輛。

根據監理所資料，今年1月新車掛牌數4萬624輛，年減20.6%，月增0.8%。其中年比及月比均成長的有BENZ及BMW，明顯聚焦在高級進口車，主要因新車大量進港帶動交車。

車商分析，1月各大品牌擴大販促力道刺激買氣，但整體市場受到部分品牌晶片缺車影響，最終總台數低於預期。高級進口車則受惠新車到港，市占率由12月的14.7%大幅拉高至23.2%。BENZ排名也從12月的第8名躍升至第2名，BMW則從第9名進到第6名。

1月新車掛牌冠軍依舊是龍頭廠和泰汽車，TOYOTA掛牌數1.24萬輛，市占率重回3成，來到30.6%，年減25.4%，月增5%。合計LEXUS共掛牌登錄1萬4189輛，市占率34.9%，年減28.8%，月增13.1%。

和泰表示，COROLLA CROSS持續熱銷1月掛牌3888輛，再次稱霸全車種銷售冠軍；RAV4的2022年式也持續熱銷，單月銷售2590輛；這兩款車繼續蟬聯台灣市場上最受歡迎的兩款休旅車。

和泰指出，1月LEXUS仍受到晶片短缺影響，尤其主力車款NX新車到港台數有限，影響整體表現，是1月份登錄比去年低主因。

元月新車掛牌前10大品牌別為TOYOTA、BENZ、HONDA、NISSAN、CMC、BMW、FORD、LEXUS、HYUNDAI、MITSUBISHI。其中前6名掛牌數均超過2000輛。

展望2月，車商表示，因受連假影響，工作天數較少；加上市場仍將受到缺車的影響，目前預估為2.1萬輛，年減23%。（編輯：潘羿菁）1110207