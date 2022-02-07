路透：台灣央行允許德意志銀行恢復遠期外匯交易

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路透社7日報導，台灣央行已允許德意志銀行恢復新台幣遠期外匯及無本金交割遠期外匯交易。圖為德意志銀行。（中央社檔案照片）

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（中央社台北7日綜合外電報導）路透社今天引述3名消息人士披露，台灣央行已允許德意志銀行（Deutsche Bank）恢復新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割遠期外匯（NDF）交易。

台灣央行去年2月懲罰炒匯幫凶，廢止德意志銀行這兩項交易許可。

台灣央行去年表示，外國銀行協助糧商利用遠期外匯交易進行炒匯，影響台灣匯市穩定，因此對德意志銀行等外國銀行祭出處分。當中德意志銀行遭廢止DF及NDF許可，並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易2年。

3名未獲授權告訴媒體而要求匿名的消息人士告訴路透社，央行已悄悄允許德意志銀行恢復遠期交易。

德意志銀行婉拒對此發表評論，台灣央行則在路透社尋求評論時未作回應。

其中一名消息人士表示，央行此舉是因為德意志銀行在改善措施方面的配合，而且德意志銀行不但是台灣唯一的德國銀行，同時也已經在台灣經營多年。

另一名消息人士透露，德意志銀行已對修改程序的「敦促」做出回應。

台灣央行去年7月提早對同樣涉及本案的荷蘭商安智銀行（ING）、澳商澳盛銀行（Australia and New Zealand Banking Group Ltd），解除相關外匯交易限制。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110207