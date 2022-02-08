ABF載板需求強價格有利 南電1月營收創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）IC載板大廠南電自結1月合併營收新台幣52.4億元，較去年同期39.22億元大增33.62%，創歷史單月新高。

美系外資法人指出，南電1月ABF載板市場需求強勁，加上價格有利，帶動南電1月營收創新高。

展望第1季，法人表示，南電內部調升營運目標，首季業績從先前預估季減5%到10%，調升至僅季減低個位數百分點；毛利率從原先預估季減、調升至有機會季增。

觀察ABF載板價格走勢，法人預估，第1季南電的ABF載板價格可望優於去年第4季，預估今年ABF載板供不應求的缺口將持續擴大並延續整年。

在BT載板，法人預期，通訊用晶片所需BT載板市場需求暢旺，成長可期，帶動今年BT載板業績和毛利率表現。

南電也擴充BT載板產能，法人預估今年產能擴充幅度約2成，主要製造高階系統級封裝（SiP）產品因應美系客戶需求，新產能預估第2季開始貢獻營收，預期下半年南電BT載板稼動率可回升到滿載水準。

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南電在1月底法人說明會指出，持續擴充高階IC載板產能，依計畫如期完成產能擴建，包括樹林廠ABF載板第一期擴建，預估2023年第1季投產；中國大陸蘇州昆山廠ABF載板第二期擴建，預計2023年第1季投產；樹林廠ABF載板第二期擴建，預計2024年第1季投產。

南電中國蘇州昆山廠去年第1季開始生產ABF載板，去年第2季ABF載板產線全產全銷。南電先前預估，去年在ABF載板整體產能增加20%，今年可再增15%，預估到2023年，南電ABF載板產能可較前年底大增4成。法人預估，去年下半年ABF載板占南電整體營收比重超過50%。（編輯：林興盟）1110208