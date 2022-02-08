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首頁 / 證券

臻鼎-KY元月營收 創歷年同期次高

2022/2/8 18:33
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（中央社記者江明晏台北8日電）PCB龍頭廠臻鼎-KY1月合併營收新台幣104.53億元，年增1.26%，為歷年同期次高，受惠於IC載板與Mini LED背光板超薄HDI銷售成長，同時類載板（SLP）產品也新增應用，看好市場需求將挹注上半年成長動能。

臻鼎-KY今天公布1月合併營收新台幣104.53億元，年增1.26%；以公司功能性貨幣美元換算，1月營收約為3.78億美元，年增3.97%。

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臻鼎-KY 表示，2022年1月營收持續較去年同期成長，主要是受惠於IC載板與Mini LED背光板超薄HDI銷售大幅成長，同時類載板（SLP）產品也有新增應用；預計來自於手機應用處理器、射頻與記憶體晶片等市場應用將持續擴增，將有助於2022年上半年的成長動能。

臻鼎-KY指出，2022年除持續優化軟板產品組合、提升稼動率與良率外，將積極推動秦皇島、深圳以及淮安新廠的量產進度，以持續與客戶進行策略性合作，拓展HDI與ICS的市占率。（編輯：趙蔚蘭）1110208

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