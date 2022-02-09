更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

物流受限緩解 上銀1月營收回溫月增18.7%

2022/2/9 15:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）傳動元件大廠上銀自結1月合併營收新台幣24.01億元，較去年12月20.22億元成長18.7%，比去年同期19.65億元增加22.17%。

美系外資法人指出，上銀1月營收回溫，主要是受COVID-19疫情影響的物流限制逐漸紓緩，去年12月出貨遞延的狀況緩解；此外，上銀也持續受惠半導體產業設備對傳動元件拉貨力道，晶圓移載系統出貨持續穩健。

展望今年第1季自動化產業景氣，美系外資法人指出，由於受到COVID-19疫情影響，中國在農曆春節期間的服務業消費受到壓抑，預估第1季中國國內生產毛額（GDP）成長幅度將下修至4.5%，預估第2季GDP成長幅度可回復到5%以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一美系外資法人預估，3月開始來自中國、美國、歐洲的訂單需求可望逐步回溫，有助上銀在農曆春節過後的業績表現。

上銀先前預估，可持續受惠半導體設備商對高精度傳動元件和晶圓移載系統拉貨力道，預期半導體產業景氣可延續到2024年，集團旗下大銀微系統相關設備所需傳動元件訂單能見度可到今年第3季，晶圓機器人和晶圓移載系統能見度可到今年第2季底。（編輯：郭無患）1110209

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族