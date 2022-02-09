物流受限緩解 上銀1月營收回溫月增18.7%

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）傳動元件大廠上銀自結1月合併營收新台幣24.01億元，較去年12月20.22億元成長18.7%，比去年同期19.65億元增加22.17%。

美系外資法人指出，上銀1月營收回溫，主要是受COVID-19疫情影響的物流限制逐漸紓緩，去年12月出貨遞延的狀況緩解；此外，上銀也持續受惠半導體產業設備對傳動元件拉貨力道，晶圓移載系統出貨持續穩健。

展望今年第1季自動化產業景氣，美系外資法人指出，由於受到COVID-19疫情影響，中國在農曆春節期間的服務業消費受到壓抑，預估第1季中國國內生產毛額（GDP）成長幅度將下修至4.5%，預估第2季GDP成長幅度可回復到5%以上。

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另一美系外資法人預估，3月開始來自中國、美國、歐洲的訂單需求可望逐步回溫，有助上銀在農曆春節過後的業績表現。

上銀先前預估，可持續受惠半導體設備商對高精度傳動元件和晶圓移載系統拉貨力道，預期半導體產業景氣可延續到2024年，集團旗下大銀微系統相關設備所需傳動元件訂單能見度可到今年第3季，晶圓機器人和晶圓移載系統能見度可到今年第2季底。（編輯：郭無患）1110209