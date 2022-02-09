呂桔誠：三駕馬車戰略發威 台銀2021年創3項佳績

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（中央社記者謝方娪台北9日電）2021年全球經濟受疫情、美中關係等因素干擾，不過台灣銀行董事長呂桔誠指出，由於「三駕馬車」經營策略發威，2021年稅前盈餘創歷史新高，此外逾放比、覆蓋率皆創歷年最佳水準。

台銀今天發布新聞稿指出，本週壬寅虎年新春開工，呂桔誠在台銀迎春開工式致詞表示，2021年全球經濟環境受地緣政治、全球公衛、美中關係、氣候危機等因素干擾，台灣更在2021年5月中旬爆發前所未見的疫情三級警戒，嚴重影響民眾習慣和行為，銀行業更首當其衝。

呂桔誠說，在經營團隊及全體員工努力下，台銀全力配合政府推出新一波紓困方案與振興措施，且藉由落實「三駕馬車」經營策略，整體經營績效表現亮眼，稅前盈餘創歷史新高，資產品質也持續優化，逾放比、覆蓋率均為歷年最佳水準。

在經營戰略上台銀打造「三駕馬車」的業務結構，分別為消費者金融、企業金融與政府部門放款業務等，占比各約1/3上下，採均衡配置。

展望2022年，呂桔誠認為，台灣經濟將發揮韌性，穩健成長，展現像虎一樣蓬勃的生命力，他也勉勵全體員工面對全球重視氣候變遷的趨勢，發揮金融影響力，掌握永續發展的轉型契機。（編輯：黃國倫）1110209