鴻海1月營收歷年同期次高 估第1季業績持平

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海自結1月合併營收新台幣4457.5億元，月減37.88%，年減10.89%，是歷年同期次高。鴻海集團正面看待第1季季節性表現，預期較去年同期持平。

鴻海將於3月16日舉行法人說明會，公布去年第4季綜合損益。

鴻海下午公布1月自結合併營收4457.5億元，較去年12月7176億元減少37.88%，比去年同期5002.18億元減少10.89%，是歷年同期次高，符合鴻海內部預期。

與去年12月比較，鴻海指出，主要受季節性表現影響，四大產品線均呈現衰退，不過品牌伺服器今年1月拉貨動能持續，較去年12月表現強勁。

電腦終端產品整體供應鏈情況持續改善，

不過去年12月是年終購物旺季，今年1月呈現衰退；元件及其他產品受季節性表現影響，消費智能產品去年12月是年終購物旺季，今年1月相對出貨減少。

與去年1月比較，鴻海表示，受2020年下半年新產品推出時間遞延影響，導致去年1月基期較高，加上整體供應鏈供應仍吃緊，與去年1月相比，營收年減10.89%；四大產品類的元件及其他產品、雲端網路產品顯著成長，電腦終端產品和消費智能產品因去年1月基期較高，呈現衰退。

鴻海表示，儘管整體供應鏈吃緊，但鴻海集團有供應鏈管理優勢，在桌上型電腦及伺服器產品可穩固較多零組件，此兩類產品較去年1月明顯成長。

展望今年第1季營運，鴻海表示，去年第4季受供應鏈吃緊狀況而未被滿足的需求，部分將延續到今年第1季，即使2020年新產品推出遞延、導致去年第1季基期較高，集團仍正面看待今年第1季季節性表現，預期較去年同期持平。（編輯：張均懋）1110210